Detienen a un joven en Guadalajara tras pillarlo con 52 gramos de cocaína escondidos en la funda de una raqueta

La Policía Nacional ha detenido en Guadalajara a un joven de 26 años tras pillarlo portando un total de 52 gramos de cocaína en roca. Los agentes procedieron a la detención del varón y ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Los hechos ocurrieron en la calle Alonso Núñez de Reinoso de la capital provincial, cuando unos agentes se encontraban patrullando de paisanos.

Estos observaron al individuo, que al percatarse de la presencia policial emprendió la huida de manera apresurada.

Por ello, los agentes le dieron el alto, procediendo a su identificación y posterior registro de sus pertenencias. Aquí pudieron comprobar que en el interior de una funda de raquetas de tenis también ocultaba una bolsa con la droga.