Buscan a Martín, un joven de 24 años desaparecido desde el pasado domingo en Olías del Rey

La Asociación SOS Desaparecidos ha informado a través de sus redes sociales de la búsqueda de Martín, un hombre de 24 años desaparecido en el municipio toledano de Olías del Rey.

La alerta se ha emitido después de varios días en paradero desconocido, ya que se le perdió la pista el pasado domingo 4 de enero.

La desaparición también consta en el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), un órgano del Ministerio del Interior responsable de coordinar la información sobre personas desaparecidas.

Ayuda ciudadana

Con el objetivo de buscar colaboración ciudadana, la asociación ha difundido una fotografía del varón y ha detallado sus características físicas.

En concreto, han indicado que mide 1,90 y es de complexión física normal. Tiene el pelo castaño y los ojos marrones. En el momento de la desaparición vestía un pantalón vaquero, un abrigo gris y un gorro gris.

SOS Desaparecidos ha puesto a disposición de la ciudadanía el teléfono 868286726, para que pueda contactar quien tenga alguna información sobre el varón. Asimismo, CNDES ha pedido que se contacte a través del teléfono de la Guardia Civil (062).