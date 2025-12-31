Un muerto y una herida grave en el choque de un turismo y una furgoneta en un pueblo de Albacete

El fallecido es el conductor de la furgoneta, que quedó atrapado en el interior del habitáculo. La otra afectada ha tenido que ser trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Albacete. Más información :

Un hombre ha fallecido y una mujer de 33 años ha resultado herida de gravedad en la colisión de una furgoneta y un turismo a última hora de este martes en Ontur (Albacete).

El accidente ha tenido lugar a las 23:38 horas de la noche a la altura del kilómetro 297 de la CM-4012, dentro del término municipal de este municipio albaceteño, ha informado el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Como consecuencia de la colisión, el conductor de la furgoneta -cuya edad no ha trascendido- quedaba atrapado en el interior del habitáculo y tenía que ser desencarcelado por los bomberos del parque de Hellín. Una vez liberado, los servicios sanitarios no han podido hacer nada por salvarle la vida y solo han podido certificar su fallecimiento.

En cuanto a la otra afectada, la conductora del turismo, ha sufrido heridas graves y tras ser atendida en el lugar ha sido evacuada de urgencia en una UVI móvil hasta el Hospital Universitario de Albacete.

Además de bomberos y este medio sanitario encargado del traslado, en el operativo han participado un equipo médico de urgencias, una ambulancia de soporte vital básico y agentes de la Guardia Civil.