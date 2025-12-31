Más de una decena de guardias civiles heridos tratando de impedir la macrorave de Albacete, según AUGC

Uno de los vehículos de la Guardia Civil que resultó dañado durante la intervención.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado que la intervención contra la macrorave que pretendía celebrarse en la comarca de Hellín (Albacete) durante la pasada noche ha dejado más de una decena de agentes heridos y ni una sola detención.

La asociación subraya que, pese a conocerse previamente la celebración de la fiesta ilegal, los agentes fueron enviados sin material antidisturbios, lo que puso en riesgo su integridad.

"Se pudo hacer bien el operativo pero los responsables eligieron, una vez más, poner en riesgo a los agentes y dejar todo a la improvisación. Un desastre de dispositivo organizado como siempre tarde y mal", ha denunciado AUGC.

Lo ocurrido en Hellín, según la asociación, es "solo un ejemplo más de la impunidad con la que algunos miembros de la sociedad están actuando contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

AUGC atribuye la falta de organización a la autoridad competente, señalando a la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha como responsable de la planificación del operativo.

Esta denuncia coincide con un contexto de interinidad en la Delegación del Gobierno, después de que la anterior delegada, Milagros Tolón, fuera designada ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. Actualmente, el cargo lo ocupa de forma provisional Carlos Ángel Devia, subdelegado del Gobierno en Toledo, sede de la Delegación.

Alrededor de mil vehículos

Castilla-La Mancha ha vuelto a ser objetivo de los 'raveros' en este final de 2025. Como ya ocurrió hace justo un año, cuando centenares de jóvenes europeos ocuparon terrenos del aeropuerto de Ciudad Real durante días, en esta víspera de Nochevieja intentaron instalarse en la comarca de Hellín.

El campamento estaba compuesto por alrededor de mil vehículos y caravanas procedentes de distintos puntos de España y países como Francia y Dinamarca. La intención era establecer la fiesta junto al embalse del Cenajo, en el término municipal de Hellín, a última hora de la noche de este martes.

Allí, los agentes de la Guardia Civil dispersaron a los asistentes y, como segunda opción, se desplazaron a Cordovilla, una pedanía de Tobarra, donde tampoco pudieron cumplir con sus planes.

Según AUGC, los incidentes de Hellín tendrán consecuencias directas sobre la prestación del servicio: los agentes heridos no podrán desempeñar sus funciones durante las próximas semanas, y los vehículos oficiales dañados quedarán fuera de servicio, lo que reducirá aún más la capacidad operativa de la Guardia Civil en la región.