Susto en Almagro: desalojan a 20 pacientes del centro de salud al detectar humo en una de las plantas

El centro de salud de Almagro (Ciudad Real) ha tenido que ser desalojado de urgencia en la mañana de este martes al detectarse la presencia de humo en la primera planta. En el momento del desalojo, en sus instalaciones se encontraban unos 20 pacientes y 9 sanitarios que han abandonado el edificio sin sufrir afectaciones.

El servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que el aviso llegaba a las 8:46 horas por este incidente acaecido en el centro sanitario situado en la calle Conde de Barcelona.

Rápidamente han sido movilizados los bomberos del parque de Ciudad Real, que se han hecho cargo de la situación.

En el dispositivo también están participando agentes de Guardia Civil y Policía Local, así como una ambulancia de manera preventiva.

