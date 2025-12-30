Cae la banda que apalizaba a clientes en clubes de alterne de Castilla-La Mancha tras causar un muerto y un herido grave

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en Tomelloso (Ciudad Real) acusados de pertenecer a una banda que se dedicaba a propinar brutales palizas a clientes de clubes de alterne. En un establecimiento de Valdepeñas, la víctima murió a causa de la gravedad de las heridas y en Cuenca dejaron a otro hombre herido de gravedad

Según explican fuentes policiales, los presuntos autores operaban siempre de la misma manera: acudían a un club de carretera y una vez dentro, provocaban una violenta confrontación con alguno de los clientes hasta que lo sacaban del establecimiento para propinarle una violenta paliza.

La investigación arrancó el pasado mes de julio, cuando un hombre de 58 años fue hallado con heridas de gravedad extremada y tirado en el suelo en el parking de un club de carretera. La víctima, que tuvo que ser ingresada en la UVI del Hospital General Universitario de Ciudad Real, falleció finalmente a causa de las lesiones y contusiones que presentaba.

Los investigadores determinaron que se trataba de un grupo de cinco varones que actuaban siguiendo siempre un mismo patrón: increpaban a algún cliente que en ese momento se encontrase jugando en la máquina tragaperras del local hasta el punto de sacarlo al exterior donde en grupo le propinaban una violenta paliza, dejándolo abandonado y gravemente herido.

Además los autores se organizaban antes de la agresión, ya que uno de ellos previamente salía al exterior para arrancar y tener preparado el vehículo para poder recoger al resto nada más terminar la agresión y huir del lugar antes de la llegada de la policía.

Segunda víctima

Las pesquisas policiales determinaron que la investigación de Valdepeñas estaba ligada a otra de la Policía Nacional en Cuenca capital, donde un varón adulto habría sido agredido en similares condiciones en un bar de carretera.

De acuerdo con estas pesquisas, cuatro de estos cinco jóvenes detenidos, agredieron a un hombre que jugaba en la máquina tragaperras del local. Como en Valdepeñas, lo sacaron del establecimiento y agredieron violentamente hasta dejarlo herido grave y tirado en la calzada.

La Policía Nacional mantiene la investigación abierta para averiguar si los detenidos pudieran haber estado implicados en otros hechos similares.