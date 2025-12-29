La Guardia Civil investiga a dos personas tras la aparición de un caimán yacaré en una zona de baño de Almansa

La Guardia Civil ha investigado la liberación de un caimán yacaré, una especie exótica originaria de Sudamérica, en el pantano de Almansa (Albacete). El animal fue liberado el pasado 9 de julio en una zona de baño muy accesible del embalse, un hecho que generó una notable alarma social.

Según ha informado la Guardia Civil, estos hechos han derivado en la investigación de dos personas de 29 y 35 años, vecinas de la localidad alicantina de Petrer, por su presunta implicación en la introducción del ejemplar en el medio natural.

Tras tener conocimiento de la posible presencia de lo que podría ser un cocodrilo, efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza se trasladaron hasta el pantano de Almansa para comprobar la situación. Después de varios intentos, el animal fue capturado con la colaboración de la Sociedad de Pescadores de Almansa y de agentes medioambientales de Castilla-La Mancha.

Especie protegida

El ejemplar resultó ser un caimán yacaré, una especie incluida en el Apéndice II del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), lo que implica una protección específica y severas restricciones para su tenencia.

Una vez capturado, el caimán fue trasladado al zoo de Madrid, donde quedó bajo la supervisión de personal especializado, según ha precisado la Guardia Civil.

Otra imagen del caimán.

La Guardia Civil ha señalado que los hechos se encuadran en dos delitos contra la flora y la fauna, por la liberación no autorizada de una especie no autóctona y por la posesión ilegal de una especie protegida.

Además, también se les investiga por un delito contra los animales, al considerar que el animal fue abandonado en condiciones que podían poner en peligro su vida o su integridad.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Almansa, que se ha hecho cargo del procedimiento en funciones de guardia.

Desde la Guardia Civil han recordado que la legislación vigente prohíbe la tenencia en cautividad de animales de fauna silvestre que no estén incluidos en el listado positivo de animales de compañía, especialmente cuando se trata de especies no presentes de forma natural en España y protegidas por la normativa europea o por convenios internacionales.

Hasta 1,5 metros

El caimán yacaré o yacaré negro es una especie originaria de las regiones subtropicales y tropicales de América del Sur. Puede alcanzar hasta 1,5 metros de longitud y se caracteriza por su coloración muy oscura y su cuerpo fuertemente acorazado.

Durante décadas fue objeto de una intensa explotación por su piel, lo que provocó un fuerte descenso de la especie, que en la actualidad se encuentra incluida en el Apéndice II del convenio internacional CITES.

Se trata de un animal de dieta carnívora, que se alimenta principalmente de peces, moluscos y crustáceos, y que no suele mostrar comportamientos agresivos hacia las personas.

Habita en ríos, lagunas y humedales de países como Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina y Uruguay, y su tenencia y liberación en el medio natural están estrictamente prohibidas.