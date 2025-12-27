La Policía identifica y localiza en apenas 24 horas al presunto autor del atropello de dos personas en Puertollano

El equipo de investigación de atestados de la Policía Local de Puertollano (Ciudad Real) ha localizado al presunto autor del atropello de dos personas ocurrido en la tarde del pasado 23 de diciembre en la calle Cardenal Monescillo de la ciudad.

Según ha informado el Ayuntamiento de Puertollano en un comunicado, la labor policial ha permitido identificar en apenas 24 horas al presunto responsable, que se dio a la fuga tras el suceso. El hecho de que resida en otra localidad ha añadido complejidad a la investigación.

El implicado ha sido puesto a disposición judicial como investigado por dos presuntos delitos de lesiones por imprudencia y por un delito de abandono del lugar del accidente.

Evolución favorable

Asimismo, se ha tomado declaración a las dos personas atropelladas, dos varones de 20 y 46 años, cuya evolución es favorable.

Desde la Concejalía de Seguridad se felicita a los agentes actuantes "por su rápida intervención y profesionalidad, evitando que este tipo de comportamientos queden impunes y contribuyendo a reducir la alarma social que generan este tipo de hechos".

El atropello se produjo a las 19.34 horas de la tarde del martes 23 de diciembre, cuando un turismo arrolló a un joven de 20 años y a otro hombre de 46 en la calle Cardenal Monescillo. El primero fue trasladado en ambulancia al Hospital de Santa Bárbara y el segundo en UVI, con heridas de mayor gravedad.

El comunicado municipal recuerda además que este mismo grupo de agentes ha logrado esclarecer en un breve espacio de tiempo otro atropello ocurrido meses atrás en la calle Vía Crucis, "lo que pone de manifiesto su especial dedicación y compromiso ante este tipo de sucesos".