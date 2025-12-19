Muere una mujer de 91 años en el incendio de una vivienda en un pueblo de Cuenca: Guardia Civil investiga las causas

Una mujer de 91 años ha fallecido en la tarde de este jueves en El Provencio (Cuenca) en una vivienda que se había incendiado. Los investigadores están recabando pruebas para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido este suceso.

El aviso se produjo a las 20:00 horas por la presencia de humo en un inmueble unifamiliar situado en la calle Comisario de este municipio de la comarca de La Mancha conquense, según han confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha a EL ESPAÑOL.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y una dotación de bomberos del Servicio Provincial de Bomberos de la Diputación de Albacete pertenecientes al parque de Villarrobledo.

Cuando las llamas fueron extinguidas, comprobaron que en el interior de la casa se encontraba el cadáver de una mujer de 91 años. Este fallecimiento fue certificado por el equipo médico de una UVI móvil que también acudió al lugar

Por el momento no se conocen ni las causas del incendio ni si la mujer falleció a causa de las llamas o con anterioridad.

Los restos mortales de la anciana han sido conducidos al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Cuenca para practicarle la autopsia.