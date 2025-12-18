Cae la red que estaba vendiendo droga a los jóvenes de varios pueblos de Ciudad Real: dos hermanos lideraban la banda

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que operaba en distintos municipios de la provincia de Ciudad Real. La actuación se ha saldado con la detención de nueve personas y una más investigada en el marco de la operación "JOMOVI".

La red actuaba principalmente en Manzanares, Membrilla, La Solana, Daimiel, Villarrubia de los Ojos y Torralba de Calatrava. Según las investigaciones, en dichos municipios había aumentado de forma notable la venta y el consumo de drogas, especialmente entre jóvenes.

La operación se inició en febrero de 2025, tras varias alertas ciudadanas. A partir de ahí, los agentes lograron identificar una estructura organizada, con reparto de funciones y un alto nivel de precaución para evitar ser detectados.

Dos hermanos

La investigación permitió constatar que dos hermanos ejercían un papel central dentro del entramado. Uno de ellos se encargaba de preparar la droga en un chalet familiar, mientras que el otro se ocupaba de su distribución a distintos puntos de venta y a consumidores finales.

La organización adoptaba fuertes medidas de seguridad. Para mover la droga utilizaban distintos vehículos, alternaban recorridos y, en algunas ocasiones, contaban con personas que se adelantaban para vigilar posibles controles, con el objetivo de reducir el riesgo de ser interceptados.

Con el avance de las pesquisas, fueron apareciendo otros implicados con funciones diferenciadas, desde responsables de puntos de venta en varias localidades hasta personas encargadas del transporte entre el lugar de preparación y los puntos de distribución.

A finales del mes de noviembre, y con autorización judicial, la Guardia Civil llevó a cabo registros simultáneos en varios domicilios y chalets vinculados a la red, lo que permitió culminar la operación.

Gran cantidad de droga

En el dispositivo se intervinieron 870 gramos de cocaína, 1,1 kilos de marihuana, 24 gramos de metanfetamina y medio kilo de sustancia de corte, además de anabolizantes y pastillas de estimulación sexual.

También se incautaron balanzas y material para la preparación de dosis, teléfonos móviles, ordenadores y varias televisiones, dos vehículos y 55.679 euros en efectivo, presuntamente procedentes de la actividad delictiva.

A los detenidos se les atribuye un presunto delito por pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales y han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia, Sección Civil e Instrucción número 1 de Manzanares.