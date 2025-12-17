Un trabajador de 55 años herido al caer desde tres metros de altura en una obra de Guadalajara

Un trabajador de 55 años de edad ha resultado herido al caer desde una altura de tres metros mientras trabajaba en una obra en Guadalajara. El varón ha tenido que ser trasladado en UVI hasta el hospital de la ciudad.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 8.22 horas de este miércoles, cuando el empleado estaba subido en un dumper.

Hasta el lugar de los hechos también han acudido una ambulancia y agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.