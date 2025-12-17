Tres mujeres y un bebé, afectados por el incendio de un piso de La Roda: el origen del fuego fue un calefactor

Tres mujeres y un bebé han resultado afectados por inhalación de humo en el incendio originado en una vivienda de La Roda (Albacete). Se trata de una mujer de 21 años y su bebé, que se encontraban en el domicilio en el momento del fuego, generado debido a un calefactor.

Asimismo, los pisos colindantes tuvieron que ser desalojados por el humo generado, resultando también afectadas dos vecinas de 57 y 36 años.

Las cuatro personas afectadas fueron trasladadas en dos ambulancias al Hospital General de Albacete, donde quedaron en observación la madre y el bebé.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos ocurrieron a las 21.38 horas de este martes, en un piso situado en un bloque de viviendas de la calle Canovas de la localidad.

Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de La Roda, además de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Incendio en Jadraque

Por otro lado, una madre y una hija de 52 y 15 años de edad han resultado afectadas por inhalación de humo en el incendio de su vivienda en Jadraque (Guadalajara). Ambas han sido trasladadas en una ambulancia de urgencias al Hospital Universitario de Guadalajara.

El 112 ha confirmado que el fuego se originó por una manta eléctrica, que ha hecho que saliera ardiendo un colchón.

Ha ocurrido sobre las 3.15 horas de este miércoles en una vivienda situada en un bloque de pisos de la carretera de la estación.