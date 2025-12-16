Muere un hombre de 56 años al chocar su turismo contra una farola en Villanueva de la Torre (Guadalajara)

Un hombre de 56 años ha muerto en el municipio guadalajareño de Villanueva de la Torre al chocar con el turismo en el que viajaba contra una farola.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 22.30 horas de la noche de este lunes en la Avenida de América de la localidad. Los medios sanitarios que acudieron no pudieron hacer nada por salvar la vida del varón.

En el vehículo también viajaba una mujer de 55 años, que sufrió un ataque de ansiedad y fue atendida en el lugar del accidente por el médico de urgencias, sin necesidad de traslado al centro hospitalario.

Hasta el lugar también acudieron una UVI, dos ambulancias y agentes de la Guardia Civil.