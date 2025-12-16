Mortal accidente de tráfico en Valdepeñas (Ciudad Real): un hombre fallece al salirse de la autovía A-4

La autovía A-4 a su paso por la provincia de Ciudad Real.

Un hombre de 63 años ha muerto este martes tras sufrir un accidente en la autovía A-4, a la altura del término municipal de Valdepeñas, en Ciudad Real. El vehículo que conducía se ha salido de la vía.

El siniestro ha ocurrido a las 10:28 horas de la mañana en el kilómetro 191, en sentido Andalucía, según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, junto a una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. Sin embargo, los servicios sanitarios no han podido salvar la vida del conductor.

El tráfico ha sufrido algunas retenciones mientras se desarrollaban las labores de asistencia y retirada del vehículo accidentado.