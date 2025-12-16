Enfado surrealista en Bargas (Toledo): un vecino usa un tractor para volcar un coche mal aparcado

Un turismo resultó volcado en la vía pública este lunes en la localidad de Bargas (Toledo), después de que un tractor agrícola lo desplazara cuando se encontraba estacionado frente a un garaje, en un suceso que obligó a intervenir a la Guardia Civil y al propio alcalde del municipio.

Los hechos ocurrieron en la calle Arroyada, concretamente frente a la plaza de toros y la residencia de ancianos.

Según confirman fuentes de la Guardia Civil a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el vehículo estaba aparcado en la entrada de un garaje y el propietario de la vivienda utilizó un tractor agrícola para retirarlo, desplazándolo de la puerta.

Turismo volcado en una calle de Bargas (Toledo).

Como consecuencia de esta maniobra, el coche terminó volcado en la calzada, lo que llamó la atención de los vecinos y transeúntes y motivó la presencia de las fuerzas de seguridad. El aviso oficial se recibió en torno a las 20:00 horas aproximadamente, si bien los hechos se produjeron con anterioridad.

Medidas legales

Tanto el propietario del tractor como el dueño del turismo perjudicado tienen previsto presentar denuncia por los daños ocasionados, una vez identificadas ambas partes.

No se han adoptado medidas cautelares en el momento de la intervención, quedando el asunto a la espera de las acciones legales que correspondan.