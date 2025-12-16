Detienen a dos hombres en Seseña (Toledo) por intentar asesinar a tiros a otro varón en Burgos

Agentes de la Policía Nacional de Burgos, con el apoyo de la Comisaría General de Policía Judicial y del Grupo Especial de Operaciones, han detenido en la mañana de este martes en Seseña (Toledo) a dos varones como presuntos responsables del intento de asesinato de otro varón que fue disparado el pasado 27 de noviembre en la calle Vitoria de Burgos.

Los dos detenidos han sido arrestados como presuntos autores de un delito de tentativa de asesinato y otro de tenencia ilícita de armas que han sido intervenidas en el registro de la casa en la que ambos detenidos residían en la localidad sagreña.

Según informa Europa Press, los investigadores también han intervenido el turismo que los presuntos responsables habrían utilizado para llegar hasta Burgos y huir tras disparar a la víctima en un suceso que se produjo a la altura del número 165 de la calle Vitoria de la capital burgalesa.

La investigación apunta a que estos dos hombres serían el presunto autor material de los disparos y el hombre que le acompañó hasta Burgos y dio cobertura para la huida.

Los arrestados serán trasladados a las dependencias de la Comisaría Provincial de Burgos, donde van a permanecer hasta su puesta a disposición judicial en los plazos legales previstos.

Intento de asesinato

Como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla y León, el afectado por este ataque con arma de fuego es un hombre de 47 años de nacionalidad dominicana.

En la refriega, recibió cinco impactos de bala efectuados por el atacante que, tras vaciar el cargador del arma, una pistola corta, emprendió la huida.