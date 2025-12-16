Un detenido en relación con la muerte violenta de un hombre de 67 años en Villanueva de Alcardete (Toledo)

La Guardia Civil ha detenido a una persona por su relación a la muerte violenta de Julián P.L., el hombre de 67 años cuyo cuerpo sin vida fue hallado el pasado 3 de diciembre en una nave junto al silo de grano de Villanueva de Alcardete (Toledo).

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento del municipio toledano, que a través de un comunicado ha expresado su "más sincero agradecimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Policía Local y a todas las personas que han trabajado de manera incansable para el esclarecimiento del crimen de Julián, un hombre bueno que siempre recordaremos".

Desde el Consistorio, reconocen "la profesionalidad, el esfuerzo, la dedicación y la coordinación demostradas a lo largo de todo el proceso, así como el compromiso con la justicia y la seguridad de nuestro pueblo".

Una labor que consideran "fundamental para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y para ofrecer tranquilidad a nuestros vecinos y vecinas en momentos especialmente difíciles".

"Con el esclarecimiento de los hechos, cerramos un episodio muy doloroso para nuestro municipio, un episodio que desearíamos no se repitiera jamás", han expresado.

Aparición del cadáver

El hallazgo se producía en una instalación situada a las afueras de la localidad, concretamente en la calle Miguel Morlán. En ese momento, el servicio de urgencias y emergencias 112 movilizó una UVI móvil que a su llegada solo pudo certificar el fallecimiento.

En un primer momento, se barajó la posibilidad de que el cadáver presentaba heridas compatibles con un accidente laboral. Sin embargo, los indicios recabados por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo pronto apuntaron a una muerte de carácter violento.