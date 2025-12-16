Afectado grave por intoxicación de humo un hombre de 34 años al intentar apagar un incendio en su casa en Cazalegas

Un hombre de 34 años ha resultado afectado de gravedad tras inhalar una gran cantidad de humo durante el incendio de su vivienda en Cazalegas (Toledo). El varón ha tenido que ser trasladado en UVI hasta el Hospital de Talavera de la Reina.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar a las 22.40 horas de la noche de este lunes en una vivienda ubicada en la calle Sol y Aire del municipio.

La víctima ha sufrido una grave intoxicación por humo debido a que entró en la vivienda para intentar apagar las llamas. Asimismo, tal y como ha asegurado el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo, la mascota del varón ha muerto en el suceso.

Además de los bomberos de Talavera, que han acudido para extinguir las llamas y ventilar la vivienda, también se han desplazado hasta el lugar agentes de la Guardia Civil.