Cortada la CM-3217 tras el choque de un camión de mercancías peligrosas contra un muro en Albacete

Un camión de mercancías peligrosas se ha salido de la vía y ha acabado chocando contra un muro en el kilómetro 29 de la CM-3217, a su paso por Tazona, pedanía de Socovos, (Albacete). El conductor ha resultado ileso y la carretera ha sido cortada al tráfico.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 12.22 horas de este lunes.

Pese a que el vehículo no llevaba carga en el momento del accidente, el camión ha tenido que ser desgasificado por una fuga en el tanque de la carga anterior que llevaba dentro. Esta actuación no conlleva ningún peligro para la población.

Hasta el lugar se han desplazado los bomberos de Hellín, la Guardia Civil, personal de Mantenimiento de Carreteras y una ambulancia de Urgencias a modo preventivo.