La policía confirma indicios de que la pareja detenida en Ciudad Real asesinó a su bebé de seis meses

Imagen de la concentración por la muerte violenta del bebé de Ciudad Real.

La Policía Nacional ha hallado indicios de que la pareja detenida este viernes en Ciudad Real asesinó a su bebé de seis meses en el piso que habían okupado en la calle Toledo.

Así lo ha confirmado este sábado el subdelegado del Gobierno en la provincia, David Broceño, durante el acto de repulsa convocado a las puertas del Ayuntamiento al que también han acudido diversos representantes institucionales encabezados por el alcalde de la ciudad, Francisco Cañizares.

Broceño, a preguntas de los periodistas, ha asegurado que lo más probable es que este domingo los progenitores pasen a disposición judicial para que se esclarezca "cuál ha sido la participación" de cada uno de ellos en este luctuoso suceso y "qué ha sucedido" de manera concreta.

En cualquier caso, ha incidido en la necesidad de actuar con prudencia para no entorpecer la investigación y ser “muy cautelosos y cuidadosos, porque de cómo se haga la investigación depende de que podamos ser efectivos con los presuntos responsables”.

El subdelegado ha recordado que a cargo de la pareja también estaban dos niñas de 10 y 13 años hijas de la mujer que "estaban viviendo en este ambiente". De hecho, una de ellas estaba presente en el momento de los hechos.

Las dos menores, según ha confirmado, están bajo custodia de su abuela.

Por su parte, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha agradecido la presencia de la ciudadanía en un momento de "profundo dolor" y ha señalado que la "consternación" generada por este suceso se une a la "incomprensión ante hechos de esta gravedad".

El regidor ha apuntado que los menores deben ser siempre objeto de la máxima protección por parte de los poderes públicos, al tratarse de las personas más indefensas, y ha trasladado la solidaridad de una ciudad "perpleja" ante la pérdida de un bebé tan pequeño.

Los vecinos dieron al voz de alarma

Los hechos se producían sobre las 10:00 horas de este viernes en una vivienda de un bloque de pisos situado en la calle Toledo de Ciudad Real.

Ante el aviso de los vecinos, que habían escuchado una fuerte discusión, se personaron en el lugar agentes de la Policía Nacional y un equipo médico que solo pudo certificar el fallecimiento del bebé.

Los dos progenitores fueron detenidos de inmediato, mientras que el cadáver del menor fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Ciudad Real para practicarle la autopsia.