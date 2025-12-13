Grave accidente en una carretera de Toledo con un muerto y tres heridas, dos de ellas con pronóstico reservado

Un hombre de 23 años ha fallecido y tres mujeres han resultado heridas, dos de gravedad, al salirse de la vía el coche en el que viajaban por la localidad de El Viso de San Juan (Toledo).

Este suceso ha tenido lugar a las 14:19 horas de este sábado a la altura del kilómetro 8 de la carretera CM-4004 dentro del término municipal de este pueblo de La Sagra toledana, según han informado fuentes del 112 a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

La peor parte se la ha llevado el único varón que ha fallecido en el acto y por el que los servicios médicos solo han podido certificar su muerte.

Respecto a las otras tres ocupantes, han resultado heridas de diversa consideración y trasladadas en diferentes medios sanitarios al Hospital Universitario de Toledo (HUT).

La más grave era una mujer de 24 años cuyo traslado ha corrido a cargo de un helicóptero medicalizado del Sescam, mientras que otra afectada de 44 años, también en estado grave, ha sido evacuada en UVI móvil. La tercera, cuya edad no ha trascendido, es la única que se encontraba fuera de peligro y ha sido conducida al centro hospitalario en una ambulancia de soporte vital básico (SVB).

Además de estos tres medios sanitarios, en el dispositivo han participado un equipo médico de urgencias y bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (CPEIS) de la Diputación de Toledo adscritos al parque de Illescas que finalmente no han tenido que intervenir.

La zona ha sido asegurada por agentes de la Guardia Civil y de Policía Local de Casarrubios del Montes.