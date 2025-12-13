Aparatoso rescate de los bomberos a una conductora atrapada en una carretera de un pueblo de Toledo

Bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (CPEIS) pertenecientes al parque de bomberos de Santa Olalla (Toledo) han rescatado a una conductora que quedó atrapada tras salirse de la vía en una carretera de la localidad de Huecas.

El accidente ha tenido lugar poco antes de las 14:30 horas de este viernes a la altura del kilómetro 3 de la CM-4011 en la localidad toledana.

Cuando los bomberos llegaron al lugar, comprobaron que la salida de vía había provocado que el vehículo quedase parcialmente tendido en la cuneta con su única ocupante atrapada a la altura del tórax.

De esta manera, tuvieron que llevar a cabo un control de riesgos para proceder a su extracción una vez que la situación se encontraba estabilizada.

Finalmente, la mujer fue evacuada por una dotación sanitaria.

En el dispositivo también participaron agentes de la Guardia Civil que se encargaron de asegurar la zona y regular el tráfico durante las maniobras de rescate y efectivos de mantenimiento de carreteras que se encargaron de la limpieza.