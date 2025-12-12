Prisión provisional para un hombre detenido por la presunta agresión sexual a una menor en Bolaños de Calatrava

Un hombre de 35 años ha ingresado en prisión provisional tras ser detenido por la Guardia Civil como presunto autor de la agresión sexual a una menor de 14 años ocurrida en la madrugada del sábado en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real).

Según informa La Tribuna de Ciudad Real, el arrestado es de origen marroquí, mientras que la víctima es española y de padres sudamericanos.

De acuerdo con este mismo medio, un día después de los hechos varios familiares de la menor —aunque otras fuentes señalan que fue un grupo de jóvenes— agredieron al sospechoso.

El hombre tuvo que ser atendido en el Hospital General de Ciudad Real, donde quedó ingresado para recibir atención médica. La víctima y sus familiares denunciaron la violación tras producirse esta agresión.

Tal como ha adelantado el diario Lanza, el detenido declaró el miércoles ante la titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia único de Almagro. Tras la comparecencia, la jueza decretó prisión provisional comunicada y sin fianza. La Guardia Civil mantiene el caso bajo secreto de las actuaciones para garantizar el correcto desarrollo de la investigación.