Fallece el conductor de un turismo en la autovía A-4 en Ciudad Real al chocar contra un camión

Imagen del accidente captada por una cámara de la DGT.

Un conductor de unos 30 años ha fallecido en la tarde de este viernes al chocar el turismo que conducía contra un camión en la autovía A-4 a la altura del término municipal de Villarta de San Juan (Ciudad Real).

El accidente ha tenido lugar a las 15:52 horas a la altura del kilómetro 149 de la vía en sentido Madrid, ha informado el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Al parecer, el vehículo no ha frenado a tiempo y ha chocado por alcance contra el camión, quedándose encajonado debajo del chasis.

Rápidamente han sido movilizados los bomberos del parque de Manzanares y una UVI móvil. Una vez que se ha procedido a la desencarcelación, los servicios médicos solo han podido certificar la muerte del único ocupante del turismo.

En el dispositivo también han participado agentes de la Guardia Civil que se han encargado de asegurar la zona y organizar el tráfico.