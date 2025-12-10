Fallece uno de los heridos en el choque frontal de dos vehículos en una carretera de Cuenca

Uno de los dos heridos en el choque frontal de dos vehículos ocurrido este martes en Villanueva de la Jara (Cuenca) ha fallecido en el Hospital General de Albacete a consecuencia de las graves heridas que sufría.

Se trata de un varón de 40 años que fue evacuado de urgencia en helicóptero medicalizado. El otro herido, de 26 años, también conducido en helicóptero al mismo centro hospitalario, permanece ingresado en la Unidad de Reanimación del Servicio de Anestesia, según ha informado Efe.

El accidente tenía lugar a las 11:00 horas a la altura del kilómetro 56 de la CM-220 dentro del término municipal del municipio conquense.

Los dos vehículos afectados fueron un camión que transportaba estiércol y una furgoneta, cuyos ocupantes quedaron atrapados y tuvieron que ser liberados por los bomberos de Motilla del Palancar.