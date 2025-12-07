Tres jóvenes heridos en Torralba de Calatrava al salirse de la vía cuando circulaban por la A-43 de madrugada

Dos jóvenes de 18 años y uno de 20 han resultado heridos al salirse de la carretera por la que circulaban en Torralba de Calatrava (Ciudad Real). Las tres víctimas han tenido que ser llevadas hasta el Hospital General de Ciudad Real con policontusiones, uno de ellos en UVI.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 3 horas de la madrugada del sábado al domingo, en el kilómetro 12 de la A-43.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado un equipo médico de Urgencias, bomberos de Ciudad Real, agentes de la Guardia Civil y personal de Mantenimiento de Carreteras.