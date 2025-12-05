Prisión provisional comunicada y sin fianza para el varón detenido por el crimen machista de Rossmery en Torrijos

El Tribunal de Instancia número uno de Torrijos (Toledo) ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por el crimen machista de Rossmery, de 39 años, en presencia de dos de sus tres hijos menores en su vivienda del municipio toledano.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el varón detenido ha sido puesto a disposición judicial y ha prestado declaración a través de videoconferencia debido a su situación de ingreso hospitalario.

Al detenido se le acusa de forma provisional del asesinato de la mujer, hasta que se concrete la investigación. Y se ha establecido como medida cautelar la suspensión del ejercicio de la patria potestad de los tres menores, hijos de la pareja.

Asimismo, se le prohíbe la aproximación a una distancia menor de 500 metros a los menores y la posibilidad de comunicarse con ellos.

Sucesión de los hechos

Los hechos ocurrieron a las 13.10 horas del pasado miércoles 3 de diciembre, cuando un hombre de 45 años asesinó a puñaladas en el abdomen con un arma blanca a Rossmery en una vivienda de la calle Cirilo Montero de Illescas.

El varón fue detenido de inmediato y trasladado en una UVI al Hospital General Universitario de Toledo con diversas heridas.

Según informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la mujer atendida había sido atendida en el centro de la mujer del municipio, pero no había interpuesto ninguna denuncia y no contaba con medidas de protección. Además, no constaba como víctima de violencia machista en el Sistema Viogén, donde tampoco figuraba el presunto agresor.