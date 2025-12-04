Torrijos clama contra el crimen machista de Rossmery: "Hay una vida truncada y unos niños sin su madre"

El municipio toledano de Torrijos se ha unido este jueves en un minuto de silencio en repulsa por el asesinato de Rossmery, de 39 años, por parte de su pareja y para decir 'basta' a la violencia machista. Vecinos y autoridades se han concentrado a mediodía a las puertas del Ayuntamiento de Torrijos en memoria de la víctima, que fue asesinada este miércoles en su vivienda, en presencia de dos de sus tres hijos menores.

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón; el alcalde de la localidad, Andrés Martín, y la concejala de Mujer, Marta Flores, han hecho un llamamiento a la unidad y han expresado su total rechazo a este crimen.

Simón ha mostrado la solidaridad de todo el Gobierno de Castilla-La Mancha con la familia de Rossmery y con la localidad de Torrijos que lloran el asesinato machista, y ha afirmado que "hay una vida que se ha truncado y unos niños y una adolescente a los que le han robado la mitad de su vida", indica la Agencia EFE.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha informado del caso.

Ha recordado que con Rossmery ya son 43 mujeres asesinadas por violencia machista en España este año, "víctimas de una violencia que nos pega zarpazos tan dolorosos como el que estamos viviendo y que sufren muchas mujeres en sus hogares", y ha agregado que "la sociedad está para respaldar y para cuidar a las mujeres que sufren la violencia machista".

"Porque nunca más tengamos que llorar con un asesinato machista, porque nunca más perdamos a ninguna Rossmery y porque nunca más ningún niño se quede sin su madre porque su padre o su pareja decida que tiene el poder y el derecho de agredirla o de matarla", ha sentenciado.

Los tres menores están con una amiga de la víctima

De manera posterior al minuto de silencio, en declaraciones a los medios de comunicación, la consejera de Igualdad ha precisado que la información recabada hasta el momento apunta que la víctima acudió al Centro de la Mujer de Torrijos el pasado mes de octubre y manifestó que sufría situaciones de violencia verbal y que se sentía controlada, por lo que recibió atención psicológica y también jurídica.

Asimismo, ha indicado que decidió romper su relación y se trasladó a vivir con una amiga pero de manera reciente había vuelto al hogar en el que convivía con el agresor y donde dos de sus hijos, de 3 y 8 años, presenciaron el asesinato y ahora se encuentran, junto a la adolescente de 17 años, con la amiga que la acogió en su casa.

Simón ha dicho que los recursos de la Mujer están contactando con el resto de la familia que Rossmery tiene en España para decidir cuál va a ser el futuro de estos menores y saber si van a poder estar en un entorno familiar o tendrán que evaluarse otras posibilidades.

El alcalde y la edil de Mujer

El alcalde de Torrijos ha expresado que "hoy es un día triste para todos porque nos falta una vecina y hay unos niños que van a sufrir unas consecuencias", así como ha pedido que las administraciones estén al pie del cañón y los protocolos funcionen.

También la edil de Mujer ha incidido en que el municipio está "con el corazón roto, con el alma encogida y con una tristeza que atraviesa nuestras calles, nuestras casas y nuestra vida", ya que tiene que despedir a una mujer a la que "la violencia machista, esa que nos golpea como sociedad, esa que nunca debería haber tenido cabida en nuestro pueblo, le arrebató la vida".

Ante esta situación, ha ofrecido la unidad "firme, sincera y valiente" de "un pueblo que dice basta y que no permitirá que su memoria quede envuelta sólo en horror, sino en dignidad, justicia y lucha compartida por un futuro sin violencia".