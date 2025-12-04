Un incendio arrasa 25 chabolas de un asentamiento de Albacete: no ha habido personas heridas

Un incendio ha arrasado un total de 25 chabolas del asentamiento situado en la carretera de Las Peñas de Albacete. El fuego ya ha sido extinguido por los bomberos y no se han registrado personas heridas.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el incendio se ha declarado sobre las 13.27 horas de este jueves.

Tras apagarlo, los bomberos se han mantenido en el lugar, refrescando y desescombrando la zona.

🔥 ALBACETE | Un complejo de chabolas, en la zona de la carretera de Las Peñas en la capital, ha sufrido un incendio en torno a la una y media de la tarde



🏚️ Algunas de ellas se han destruido pic.twitter.com/9jxQErwl5Z — RTVE Castilla-La Mancha (@RTVEclm) December 4, 2025

Hasta el lugar de los hechos también han acudido agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.