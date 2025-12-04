Hacinadas y en condiciones inhumanas: así vivían más de 300 víctimas de una banda que explotaba a nepalíes en Albacete

Once personas, de las que seis han ingresado en prisión, han sido detenidas en la provincia de Albacete acusadas de tráfico ilícito de personas y explotación laboral por explotar a más de 300 ciudadanos de origen nepalí en explotaciones agrícolas. Las víctimas vivían hacinadas y en condiciones insalubres en inmuebles facilitados por la red, que les cobraba comisiones abusivas, les obligaba a trabajar jornadas de hasta 12 horas y en ocasiones ni siquiera les pagaba.

La operación 'Franciskan-Everest', llevada a cabo por Policía Nacional y Guardia Civil con el apoyo de la Inspección de Trabajo, comenzó a gestarse en julio de 2024 en la localidad de Villalgordo del Júcar (Albacete), según han detallado este jueves en rueda de prensa la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón junto al comisario provincial de la Policía Nacional, Antonio Bueno, y al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Jesús Rodrigo.

En total, han sido detenidas once personas y dos más han sido investigadas por formar parte de esta red criminal que movía a los trabajadores por fincas agrícolas de las provincias de Albacete, Alicante, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Murcia, Valencia y Zaragoza.

Esta banda se estructuraba de manera compleja, a través de diferentes ramificaciones interconectadas. Las víctimas eran introducidas en España con visados de turistas y a partir de ahí eran explotados lateralmente.

Condiciones "indignas"

Los trabajadores, nepalíes en su inmensa mayoría, eran alojados en inmuebles de Villalgordo del Júcar en condiciones "indignas e inhumanas" según ha detallado Tolón.

Estos alojamientos presentaban colchones a ras de suelo en los que los inmigrantes dormían hacinados situados en zonas sin ventilación, escasos aseos, y en condiciones de vida carentes de las mínimas condiciones de higiene y salubridad.

La delegada del Gobierno, Milagros Tolón, en rueda de prensa.

Desde aquí, los trabajadores se desplazaban a diario en furgonetas que tampoco reunían las debidas condiciones de seguridad, motivo por el que se produjeron diversos accidentes de circulación también que motivaron la muerte en uno de los trabajadores.

Algunos meses no cobraban

La banda imponía a los trabajadores condiciones laborales muy duras con jornadas de hasta 12 horas. Además, les cobraban comisiones abusivas por los desplazamientos, las viviendas y las comidas.

Según han detallado, en algunos casos incluso los trabajadores pasaban meses sin percibir más retribución que la manutención.

Uno de los inmuebles registrados.

En la explotación de la operación, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han llevado a cabo nueve registros, ocho en Villalgordo del Júcar y uno más en La Roda donde han intervenido dinero en efectivo, talonarios y cheques, teléfonos móviles, material informático, facturas, partes de trabajo, documentación fraudulenta y contabilidad paralela clandestina; además de 12 vehículos, dos de alta gama.

Tolón ha resaltado que han trabajado de forma conjunta Policía Nacional, Guardia Civil, Inspección de Trabajo y Fiscalía, que han necesitado el apoyo de Cruz Roja y de la Embajada de Nepal para auxiliar a 322 personas, de las que 294 se encontraban en situación irregular.

El atestado y los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de La Roda, que ha decretado la prisión provisional y sin fianza para seis de los detenidos, y no se descartan nuevas detenciones.