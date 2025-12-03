Un incendio en un almacén de Cabanillas de Campo deja varios afectados y obliga a desalojar un bloque de pisos

Un incendio en un almacén de fontanería en el bajo de un bloque de pisos de Cabanillas del Campo (Guadalajara) ha dejado seis personas afectadas por inhalación de humo, una de ellas un agente de Policía Local.

Dos de las víctimas, una mujer de 33 y un hombre de 73, han tenido que ser trasladadas en ambulancia hasta el Hospital Universitario de Guadalajara. El resto son tres hombres de 47, 56 y 76 años y una mujer de 77, que han sido atendidos y dados de alta in situ.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha dado a las 16.38 horas de la tarde de este miércoles y el fuego ya ha sido extinguido por los bomberos de Azuqueca de Henares.

La Policía Local ha tenido que desalojar a cinco personas de las plantas primera y segunda del bloque de viviendas.

Hasta el lugar también han acudido agentes de la Guardia Civil y otros medios sanitarios como una UVI.