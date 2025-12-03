Un hombre mata a puñaladas a una mujer de 39 años en el interior de una vivienda de Torrijos (Toledo)

La Guardia Civil custodia el acceso al inmueble donde se ha consumado el crimen. Javier Longobardo

Una mujer de 39 años ha fallecido este miércoles en Torrijos (Toledo) tras ser agredida con arma blanca en el interior de una vivienda, según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El presunto agresor es un hombre de 45 años que ya ha sido detenido, según ha informado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha la Delegación del Gobierno. Ha sido trasladado en una UVI al Hospital General Universitario de Toledo con diversas heridas.

Fuentes de la investigación han indicado a EFE que en el domicilio en el que se ha producido el suceso había dos menores, que están siendo atendidos por el psicólogo del Centro de la Mujer y también se está desplazando un equipo de trabajadores sociales del Ayuntamiento de Torrijos.

Posible violencia machista

Ninguna de las fuentes oficiales consultadas por este medio confirman si agresor y víctima eran pareja o mantenían algún tipo de relación previa. Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha apuntado durante la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Caudete (Albacete) a que este asesinato podría ser un nuevo caso de violencia de género.

Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha indicado a través de redes sociales que está recabando datos de este asesinato, ya que se podría tratar de un presunto caso de violencia de género.



La fallecida no constaba como víctima de la violencia machista en el Sistema Viogén, donde tampoco figuraba el presunto agresor.

Varias puñaladas

Los hechos han ocurrido a las 13:10 horas de la tarde de este miércoles en una vivienda de la calle Cirilo Montero, donde la víctima ha recibido varias puñaladas en el abdomen que le han provocado la muerte.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y personal sanitario, incluyendo una ambulancia de soporte vital básico y la UVI que ha trasladado al hombre al hospital.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su "consternación, dolor y enfado" por este "nuevo presunto asesinato machista en Castilla-La Mancha".



Lo ha hecho con un mensaje publicado en la red social 'X', en el que también ha hecho llegar su "cariño" y su "más sentido pésame a la familia y seres queridos".

Por su parte, la consejera de Igualdad del Gobierno castellanomanchego, Sara Simón, ha utilizado la misma red social para mostrar su "enérgica condena por un nuevo presunto asesinato machista en la localidad de Torrijos que deja una familia rota para siempre".

Simón ha avanzado que el Ejecutivo regional todos los "protocolos de acompañamiento" para atender a los menores.