Operación antidroga en Talavera de la Reina: la Policía encuentra cocaína oculta en un zulo bajo una perrera
La vivienda se utilizaba como laboratorio para la producción de la droga, según las pesquisas de la Policía Nacional.
Más información: Desmantelada una "narcovivienda" en Talavera de la Reina que ejercía como punto de distribución de droga
La Policía Nacional ha desmantelado en Talavera de la Reina (Toledo) un laboratorio clandestino de extracción, producción y envasado de cocaína instalado en el interior de una vivienda particular.
La investigación arrancó a principios de mayo y culminó con la detención del sospechoso el pasado mes de octubre, tras una entrada y registro en el domicilio.
Allí los agentes localizaron 415 gramos de cocaína en roca ya envasada, ocultos en un zulo excavado bajo el suelo de la perrera.
Productos químicos y utensilios
Por el estado de distribución de la vivienda y por la cantidad de productos químicos y utensilios intervenidos —envasadoras al vacío, vitrocerámicas portátiles, una prensa hidráulica, moldes y logotipos para marcar los paquetes—, los investigadores llegaron a la conclusión de que el inmueble se utiliza como laboratorio de cocaína.
Los indicios reunidos apuntaban a que el detenido obtenía un alto beneficio económico por facilitar su vivienda como centro de extracción, producción y envasado del estupefaciente.
Además, según subraya la Policía, el arrestado se quedaba con parte de la droga producida para realizar sus propias ventas en Talavera de la Reina.