Secuestran en un pueblo de Toledo a Atos, uno de los perros más valiosos del mundo: su dueña ofrece recompensa

Atos del Poggetto, braco alemán campeón de Italia en la categoría de perros de muestra y representante del equipo italiano en el Campeonato Mundial de Bracos Alemanes, ha sido secuestrado en la localidad toledana Fuensalida, donde se encontraba preparándose para la próxima competición mundial organizada por ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) y CEBA (Club Español del Braco Alemán), según asegura la propietaria del can.

Según ha denunciado la dueña del perro y recoge la agencia Europa Press, El can se encontraba dentro de la furgoneta de su entrenador, Roberto Scarpecci, aparcada durante una sesión de entrenamiento.

Durante el descanso habitual que los animales llevan a cabo en el vehículo, unos desconocidos rompieron la ventana trasera del vehículo, la que da al compartimento donde se encontraban dos perros, pero se llevaron solo a Atos, un detalle que lleva a pensar en que se trata de un robo selectivo.

La propietaria de Atos, que se encuentra "destrozada", ya ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil y ha difundido llamamientos con recompensa.

Descripción

Según la descripción facilitada por la dueña, Atos del Poggetto es de color marrón y tiene el pelo corto y brillante. Además, presenta un remolino en el cuello y una cicatriz en el abdomen de 10 centímetros.

La dueña también ha pedido la máxima difusión en España y la ayuda de cualquiera que pueda proporcionar información útil para su localización, poniéndose en contacto con la Guardia Civil de Fuensalida (Toledo).

Del mismo modo, ha subrayado que el perro está debidamente registrado para las competiciones oficiales.