Un hombre de 43 años herido al caer desde tres metros de altura cuando trabajaba en una obra de Talavera de la Reina

Un hombre de 43 años ha resultado herido este lunes al caer desde una altura de tres metros mientras trabajaba en una obra en Talavera de la Reina (Toledo). Ha tenido que ser trasladado en UVI hasta el hospital del municipio.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 11.38 horas de la mañana de este lunes en una obra ubicada en la calle Aguadores de la localidad.

Hasta el lugar de los hechos también se han desplazado agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.