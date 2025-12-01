Detienen en un pueblo de Cuenca a un hombre en búsqueda y captura por cultivo de droga: ya ha entrado en prisión

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 34 años en Villar de Olalla (Cuenca) que tenía un señalamiento de ingreso en prisión por delitos relacionados con el cultivo de drogas, defraudación de fluido eléctrico y usurpación de inmueble con violencia.

Según la Benemérita, el detenido ya ha entrado en la cárcel después de una investigación que arrancó por diversos robos en interior de viviendas de Villar de Olalla, aprovechando que los moradores se encontraban ausentes.

La detención tuvo lugar el pasado 18 de noviembre, junto al desmantelamiento de una plantación 'indoor' de marihuana.

Delitos

Ahora, el detenido se enfrenta a varios delitos contra la salud pública en su modalidad de cultivo de drogas, defraudación de fluido eléctrico y usurpación de inmueble con violencia. Además, se le investiga por otros dos delitos de amenazas.

Las diligencias, el detenido y los efectos incautados han pasado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cuenca.