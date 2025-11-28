Investigan a un hombre de Alpera por la caza ilegal de un ciervo macho en un coto local: el animal estaba decapitado Guardia Civil

La Guardia Civil de Albacete ha investigado a un vecino de 32 años de la localidad de Alpera como presunto autor de un delito contra la flora y fauna, tras la caza ilegal de un ciervo macho en un coto de caza del término municipal. La actuación ha sido llevada a cabo por efectivos del SEPRONA de la Guardia Civil de Almansa.

La investigación se inició cuando la Sociedad de Cazadores Club Deportivo Básico de Cazadores – Santa Cruz alertó del hallazgo del cadáver decapitado de un ciervo (Cervus elaphus) macho dentro de un coto de caza de la localidad.

Tras recibir la comunicación, agentes del SEPRONA realizaron una inspección ocular en la zona, donde comprobaron que el animal presentaba dos orificios de entrada compatibles con disparos de arma de fuego.

Materiales interceptados. Guardia Civil

Gracias a las gestiones realizadas y a la colaboración ciudadana, la Guardia Civil centró sus sospechas en un cazador residente en Alpera conocido por su posible actividad furtiva.

El arma que poseía coincidía en calibre con la utilizada en la muerte del ciervo, por lo que fue intervenida junto con la munición. Actualmente se llevan a cabo estudios periciales para determinar su implicación directa en el hecho.

Consecuencias penales

Según el Código Penal, la caza de una pieza cinegética en un terreno sometido a régimen cinegético especial sin el permiso de su titular puede acarrear penas de multa de cuatro a ocho meses, así como inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar durante uno a tres años.

También contempla la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante el mismo periodo.