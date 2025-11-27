Un jurado popular declara culpable a la acusada de asesinar a su bebé al tirarlo a una bolsa de basura en Albacete

Un jurado popular ha declarado culpable de asesinato a la madre acusada de matar a su bebé recién nacido arrojándolo a una bolsa de basura en Elche de la Sierra (Albacete). Asimismo, han determinado que era consciente y mantenía sus capacidades volitivas en todo momento, en contra de lo que ha intentado argumentar la defensa.

Los nueve miembros del jurado han votado de manera unánime que ella fue consciente en todo momento de que estaba embarazada en base a las citas médicas a las que acudió durante la primera mitad de su gestación. También que se encontraba sola en casa cuando dio a luz, siendo ella quien cortó el cordón umbilical y arrojando al bebé a una bolsa de basura.

Durante el juicio, la defensa de la acusada ha sostenido que padecía un embarazo críptico, síndrome que hace que se niegue la gestación, y entró en estado de shock cuando llegó el momento de dar a luz.

No obstante, para el jurado, la acusada "no padece ninguna enfermedad o trastorno mental que pueda perturbar sus facultades cognitivas o volitivas y comprendía perfectamente su situación tal y como han demostrado las múltiples búsquedas que realizó en Internet sobre embarazos y métodos abortivos".

Acusaba a su exmarido

Durante el juicio, la acusada ha asegurado que su entonces marido y suegra fueron los que se deshicieron del bebé, algo que el jurado no ha visto probado, basándose en los testimonios de estos y las investigaciones policiales.

Las diversas pruebas han llevado al jurado a concluir que la criatura "indefensa y sin posibilidad de sobrevivir sin ayuda de terceros" falleció por un choque cardiorrespiratorio horas después, mientras ella ocultó lo ocurrido a familiares, sanitarios y policías.

Su entonces suegra la había encontrado con una gran pérdida de sangre en el baño de su casa, ante lo que avisó a su marido para que la llevara al centro sanitario. Durante horas aseguró que no había estado embarazada, hasta que confesó de madrugada.

Por estos motivos y por cambiar el testimonio para intentar involucrar a sus familiares, el jurado ha declarado que no está probado que colaborase con la investigación.

Tras la deliberación, la Fiscalía ha mantenido su petición de prisión permanente revisable para la condenada. Además, ha solicitado una indemnización a la otra hija de la acusada de 50.000 euros por la muerte de su hermano y al padre del bebé fallecido otra indemnización de 100.000 euros.