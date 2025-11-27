Detenido en Toledo un hombre de 29 años por apuñalar a un turista cerca de la estación de autobuses

La Policía Nacional ha detenido en Toledo a un varón de 29 años acusado de atacar con un arma blanca a un turista el pasado mes de septiembre, en las inmediaciones de la estación de autobuses de la ciudad.

Los hechos ocurrieron de madrugada, cuando la víctima paseaba junto a su pareja por la Avenida Castilla-La Mancha.

Según el relato policial, el agresor abordó a la víctima por la espalda y le asestó varios pinchados en el torso, provocando que cayese al suelo.

Material incautado en el domicilio del detenido. Policía Nacional

Desde allí, el turista logró defenderse de un segundo ataque, mientras el presunto autor emprendía la huida a la carrera.

Identificación del sospechoso

La pareja alertó inmediatamente al 091 y las patrullas desplazadas asistieron al herido hasta la llegada de los servicios sanitarios, que le practicaron curas de emergencia antes de recomendar su traslado al hospital, al que acudió por sus propios medios.

La investigación se inició sin un móvil claro y únicamente con una descripción física del agresor. Aun así, los agentes lograron identificar a un sospechoso que residía en la zona y que recientemente había protagonizado varios incidentes violentos con vecinos del barrio.

Tras un registro en su domicilio, los investigadores localizaron las prendas de ropa que presuntamente llevaba el día de la agresión, así como diversas armas blancas.

El individuo fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial, imputado por un delito de tentativa de homicidio.