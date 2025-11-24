Un herido durante una pelea en Guadalajara al ser atacado con un arma blanca en el cuello: la Policía busca al agresor

Un hombre, del que se desconocen sus datos, ha resultado herido al ser atacado con un arma blanca en el cuello durante una pelea en la calle Poeta Ramón de Garciasol de Guadalajara.

La víctima ha sido trasladada hasta el hospital de la ciudad y se encuentra ingresado, con pronóstico reservado.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido durante la noche del domingo, cuando una discusión acabó en pelea entre dos varones.

Búsqueda del agresor

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, que identificaron al presunto agresor.

Ahora se ha activado un operativo de búsqueda para detener a esta persona, que se dio a la fuga.