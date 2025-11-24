Un herido durante una pelea en Guadalajara al ser atacado con un arma blanca en el cuello: la Policía busca al agresor
El presunto responsable de los hechos se fugó tras realizar el corte en el cuello a la víctima, que se encuentra en el hospital de la capital provincial.
Más información: Heridos dos menores de edad por arma blanca, uno de ellos grave, en una pelea multitudinaria en Yeles (Toledo)
Un hombre, del que se desconocen sus datos, ha resultado herido al ser atacado con un arma blanca en el cuello durante una pelea en la calle Poeta Ramón de Garciasol de Guadalajara.
La víctima ha sido trasladada hasta el hospital de la ciudad y se encuentra ingresado, con pronóstico reservado.
Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido durante la noche del domingo, cuando una discusión acabó en pelea entre dos varones.
Búsqueda del agresor
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, que identificaron al presunto agresor.
Ahora se ha activado un operativo de búsqueda para detener a esta persona, que se dio a la fuga.