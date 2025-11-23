A juicio la violación ocurrida en Albacete durante una noche de fiesta: la Fiscalía pide 8 años de cárcel para el acusado

La Audiencia Provincial de Albacete juzgará el próximo miércoles, 26 de noviembre, a J.M.A. Está acusado de violar a una mujer que conoció en una fiesta y que se encontraba en estado de fuerte embriaguez.

La Fiscalía ha solicitado hasta ocho años de prisión y una indemnización de 10.000 euros para la víctima, según ha difundido Europa Press.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2018, cuando tres amigas salieron de fiesta a un bar de la capital donde consumieron grandes cantidades de ron. Una de ellas se quedó a solas unos minutos en el interior del local, mientras las otras dos salían a la calle.

Comportamiento desinhibido

Al regresar por su compañera, una de ellas observó que la mujer afectada se comportaba de forma anormal y desinhibida: subía a la barra a bailar y se besaba con varios chicos que no conocía, según relata la Fiscalía en su escrito de acusación.

En ese estado, la mujer se marchó con el acusado, quien desestimó los ruegos de la víctima, que le advirtió que estaba demasiado borracha.

Al poco de salir del bar, se introdujeron en una rampa de garaje donde, según la Fiscalía, el procesado la penetró vaginalmente sin que ella pudiera consentir en ningún momento, porque no era capaz de discernir lo que estaba haciendo.

Tras el ataque, ambos regresaron al pub y se cruzaron con las otras dos amigas, que observaron que la víctima llevaba el pantalón desabrochado, roto y puesto del revés.

Sus compañeras la acompañaron a casa y, al día siguiente, la mujer aseguró no recordar nada de lo ocurrido la noche anterior, ni haber mantenido relaciones sexuales con el acusado ni haberlas consentido.

El juicio se celebrará en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete.

Segundo caso

En la misma sala, aunque un día antes, se juzgará a C.F.L., acusado de abusar sexualmente de su compañera de trabajo en Albacete aprovechando que ésta había consumido diazepam para dormir. La Fiscalía ha pedido tres años de prisión por este presunto delito.

Según detalla el texto de la acusación, el encausado visitó en septiembre de 2023 la casa de su compañera con la excusa de llevarla a trabajar. La víctima aún permanecía acostada, pero su propia madre abrió la puerta al presunto agresor. Al ver que esta seguía somnolienta por el consumo de fármacos, el acusado aprovechó para meterle la mano por debajo de la ropa y colocar su pene en la mano de la víctima para masturbarse. Cuando comenzó a tocar sus genitales, la mujer reaccionó apartándose.

La víctima fue atendida bajo un gran estado de nerviosismo en el servicio de urgencias del hospital de Albacete. Tras poner una denuncia en los juzgados contra su compañero de trabajo, se ordenó para el acusado una medida cautelar de prohibición de acercamiento.