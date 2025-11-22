Un trágico accidente de tráfico deja cinco personas heridas en Villarrobledo (Albacete): uno de ellos grave

Un trágico accidente de tráfico en Villarrobledo (Albacete) se ha saldado este sábado con cinco heridos, uno de ellos grave, que han sido trasladados al hospital de la localidad albaceteña.

El accidente se ha producido a las 12:46 horas de este 22 de noviembre en el kilómetro 133 de la carretera N-310, según confirman fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

Los cinco afectados son tres mujeres de 32 años, un hombre de 57 y el más grave, un varón de 32 que ha sido trasladado en UVI.

Hasta el lugar se han desplazado los servicios médicos, una ambulancia de urgencias, otra de soporte vital, junto con agentes de la Guardia Civil y Policía Local.