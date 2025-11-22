Detienen a cuatro integrantes de una banda juvenil vinculada a los Trinitarios que operaba en pueblos de Toledo

La Guardia Civil ha detenido a cuatro integrantes del grupo violento juvenil 'AB7', vinculado a los Trinitarios, que operaba en diferentes localidades de la provincia de Toledo.

Este grupo de jóvenes, tres de ellos son menores de edad, había causado gran alarma social entre los vecinos de varios municipios donde cometían numerosas acciones delictivas.

En esta operación denominada 'Abetul' se ha desarticulado el 'CORO' de la organización, es decir, un subgrupo o célula territorial que desarrolla su actividad en una zona específica, en este caso la provincia de Toledo.

Grupo violento Abetul Toledo

Estas bandas juveniles se establecen por toda la geografía nacional y emplean las redes sociales para captar a jóvenes que son inducidos a abandonar sus domicilios familiares y cometer actividades ilícitas como medio de financiación para el grupo.

Por lo general, cada uno de los miembros tiene una función definida que sigue una fuerte jerarquía. A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de amenazas, lesiones, extorsión y pertenencia a grupo criminal.

La operación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Información de la Guardia Civil de Toledo en colaboración con la Fiscalía de Menores de Toledo.