Agreden y atracan a un vendedor invidente de la ONCE cuando iba a entrar a su domicilio en Ciudad Real

Un trabajador invidente de la ONCE fue atracado y golpeado la noche del jueves cuando intentaba acceder a su domicilio en la zona de la Plaza de la Provincia de Ciudad Real.

Según informaron fuentes de la Policía Nacional a Europa Press, los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas, cuando el hombre fue abordado por dos varones que, según él, tenían acento árabe.

Durante el ataque, el vendedor fue golpeado en la cara y derribado al suelo, tras lo cual los agresores le sustrajeron el teleoperador, cupones y dinero.

El director de la Agencia de la ONCE en Ciudad Real, Lorenzo Villahermosa, ha confirmado que el trabajador se encuentra bien, aunque "muy alterado y afectado" por el suceso.

Mensaje de tranquilidad

Villahermosa ha descrito este hecho como "el más grave que ha afectado a la agencia en los últimos tiempos", pero ha lanzado un mensaje de tranquilidad.

"Estamos preocupados porque le ha pasado a una persona muy vulnerable, pero no se trata de hechos habituales ni muchísimo menos", ha señalado, destacando que Ciudad Real no es una ciudad insegura para el colectivo y que hasta ahora no se habían registrado incidentes similares.