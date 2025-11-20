El alcalde conquense detenido por tener 215 plantas de marihuana en casa dimite del cargo pero sigue como concejal

El alcalde de Villar del Humo (Cuenca), César Saiz, ha anunciado su dimisión después de ser detenido en una redada de la Guardia Civil en su vivienda en la que se encontraron 215 plantas de marihuana. No obstante, ha anunciado que seguirá como concejal no adscrito.

Así ha informado a través de un comunicado difundido por el Ayuntamiento de Villar del Humo en su nombre, donde el dirigente ha pedido "máximo respeto" para el desarrollo del proceso judicial y para su persona y familia.

"Mi familia está hostigada desde hace unos días y el desarrollo de su vida cotidiana se está viendo seriamente condicionado", ha expresado.

Además, ha considerado que se han vulnerado sus derechos al "publicarse su nombre, iniciales y fotografías". "Es una clara violación de derechos como el de la intimidad y el honor y se ha faltado el respeto a mis compañeros de Corporación, de quienes se han publicado imágenes y a quienes también se les está acosando y presionando pese a no tener nada que ver con lo ocurrido", ha denunciado.

Por otro lado, Saiz ha anunciado acciones judiciales "contra los medios de comunicación y responsables de redes sociales que han difundido datos e imágenes vulnerando esos derechos".

"En ningún momento, ni ahora ni en años anteriores, he perjudicado de manera económica al Ayuntamiento de Villar del Humo ni, por supuesto, a los vecinos", ha asegurado el regidor.