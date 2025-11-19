Golpe al tráfico de droga en la Manchuela de Albacete y Cuenca: 25 detenidos y casi 4 kilos de cocaína incautados

Agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete han detenido a 25 personas y han investigado a una más en el marco de dos operaciones contra el tráfico de drogas en la comarca de la Manchuela. Entre otros efectos, se han aprehendido casi 4 kilogramos de cocaína, un arma corta, dos carabinas de aire comprimido, una katana y más de 75.900 euros en efectivo.

Los detenidos se enfrentan a presuntos delitos contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Se trata de 18 hombres y 8 mujeres, con edades comprendidas entre los 22 y los 61 años de edad, de nacionalidades colombiana y española, algunos de ellos con antecedentes.

Las operaciones 'Burnmad' y 'Boreada' arrancaron cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que existían un incremento inusual de los decomisos de droga y de consumo de estupefacientes en esta parte de la provincia.

A raíz de las informaciones obtenidas, la Comandancia estableció diversos controles para detectar actividades ilícitas que pronto pusieron de manifiesto la existencia de un entramado criminal dedicado a la distribución y venta de droga tanto en localidades de la Manchuela albaceteña como en otras limítrofes de la provincia de Cuenca.

"La complejidad del entramado detectado requirió el desarrollo de dos investigaciones paralelas, cada una de ellas enfocada sobre diferentes ramificaciones cuya finalidad común era la de distribuir la droga en la comarca, adulterarla para aumentar el beneficio económico de su venta y ponerla a disposición de los consumidores en los puntos de menudeo ahora desmantelados", apuntan desde el Instituto Armado.

El avance de las investigaciones reveló que las ramificaciones tenidas en cuenta desde un principio operaban de forma similar pero no de manera cooperativa, sino que, a modo de competencia, los cabecillas de las organizaciones desmanteladas se esforzaban por conseguir colocar su ilícito producto en el máximo de puntos de venta posible, jugando para ello con el precio de venta y la calidad de la adulteración.

Las organizaciones, ambas de tipo piramidal, estaban compuestas en su parte superior por los jefes o cabecillas, encargados de la adquisición, transporte de la droga y distribución de funciones a los demás escalones. En el segundo nivel se encontraban los vigilantes de los puntos estratégicos donde llegaba la droga y se adulteraba, y por último, un escalón inferior donde se encontraban las personas encargadas de distribuir finalmente la droga a los consumidores.

Efectos aprehendidos.

Registros

Una vez identificados todos los integrantes del entramado criminal y localizados los posibles puntos de venta del estupefaciente, se llevó a cabo la fase de explotación de ambas operaciones policiales, realizándose diez registros en las localidades albaceteñas de Madrigueras, Fuentealbilla, Alcalá del Júcar y Villamalea y en las conquenses de Villalpardo y Casasimarro.

Entre los efectos aprehendidos se encontraban 3.983 gramos de cocaína de gran pureza, 968 gramos de sustancia corte para adulterar, 550 gramos de marihuana, 85 gramos de hachís, 21 pastillas de MDMA, 536 pastillas de esteroides y anabolizantes, un arma corta de fogueo, dos carabinas de aire comprimido, una katana, 75.916 euros en efectivo, dos turismos, varios teléfonos móviles, básculas de precisión, así como diversos útiles empleados en la producción, alteración y dosificación de la sustancia estupefaciente.

12 puntos de venta desmantelados

Las distintas drogas intervenidas en las operaciones “Burnmad” y “Boreada” hubiesen supuesto unas 59.300 dosis, cuyo destino era la venta al "menudeo" y que gracias a esta actuación han quedado fuera de la circulación y del posterior consumo humano.

Con estas intervenciones, la Guardia Civil ha desmantelado un total de 12 puntos de venta y distribución de droga, desarticulando con ello dos organizaciones criminales que conformaban un importante entramado de narcotráfico en la Manchuela quedando neutralizada una importante vía de introducción de cocaína en la provincia albaceteña.

En las distintas fases de ambas operaciones, dirigidas por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Benemérita albaceteña y por el Equipo de Investigación de la Guardia Civil de La Roda, han intervenido, además, efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Albacete, del Equipo de Policía Judicial de La Roda, de las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil de Albacete y Cuenca, del Equipo de Policía Judicial de Motilla del Palancar (Cuenca), de los Servicios Cinológicos de la Guardia Civil de Albacete, Ciudad Real y Toledo, y agentes de los Puestos albaceteños de Fuentealbilla y Villamalea.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con las personas detenidas, fueron puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de La Roda y de Casas Ibáñez, decretándose el ingreso en prisión de cinco de los detenidos.