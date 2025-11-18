Muere un pintor de 51 años tras caer desde cuatro metros de altura cuando trabajaba en Lezuza (Albacete)

Un pintor de 51 años ha muerto este martes tras caer desde cuatro metros de altura en el Paseo de la Libertad del municipio albaceteño de Lezuza.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 13.06 horas del mediodía.

Hasta el lugar se han personado un equipo médico de Urgencias, una ambulancia de soporte vital, un helicóptero medicalizado y la Guardia Civil.