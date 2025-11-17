Herido un joven de 17 años al chocar con su moto contra un camión en Illescas

Un joven de 17 años ha resultado herido este lunes en un accidente de tráfico al chocar con un camión en el polígono industrial de Illescas (Toledo). El menor ha tenido que ser llevado en UVI hasta el Hospital Universitario de Toledo, mientras que el conductor del camión ha resultado ileso.

Según fuentes del servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha producido a las 16.27 horas de la tarde de este lunes, en la calle Picos de Urbión del polígono SAU XIII.

El joven ha sufrido varias fracturas en la clavícula y un metacarpo, si bien sospechan que también puede tener rota la rodilla.

Hasta el lugar también se han trasladado agentes de la Policía Local.