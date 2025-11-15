Dos trabajadores municipales heridos en el incendio de un almacén del Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete (Toledo)

Dos trabajadores municipales del Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete (Toledo) han resultado heridos por quemaduras debido a un incendio originado en un almacén municipal.

Las víctimas son dos hombres de 55 y 58 años y han tenido que ser llevados en ambulancia hasta el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) tras ser atendidos en el lugar por los sanitarios de una UVI.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 8.08 horas de la mañana en una cocina de pequeño tamaño situada en el interior del almacén, ubicado en el Camino de la Puebla.

Hasta el lugar también han acudido los bomberos de los parques de Villamayor de Santiago y de Villacañas, logrando sofocar las llamas.

También se han personado agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.