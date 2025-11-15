Muere un joven de 22 años tras sufrir una caída en una carretera de El Casar (Guadalajara)

Un joven de 22 años ha muerto en El Casar (Guadalajara) debido a una caída en una carretera, que provocó que quedara inconsciente y el posterior fallecimiento.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se dio a las 21.06 horas de la noche de este viernes desde la carretera de Fuente el Saz del municipio. Sin embargo, no han trascendido las circunstancias en las que se produjo el suceso.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha han informado que la Guardia Civil ya ha abierto una investigación para determinar cómo se produjeron los hechos.

Hasta el lugar se trasladó un equipo médico de Urgencias, que no pudo hacer nada por salvar la vida del varón, además de una UVI móvil y una ambulancia.

También acudieron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de El Casar.